Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Волчанске продолжаются интенсивные бои за освобождение города, а также позиционные сражения на севере региона. Ситуация остаётся очень напряжённой, особенно в Волчанске, где идут тяжёлые боестолкновения.

По его словам, бои на Харьковщине особенно активизировались в последние дни. Ранее ВСУ, дислоцированные в районе Волчанска и Липцов, отметили значительное увеличение штурмов со стороны российских бойцов.

Борис Рожин также сообщил, что продолжаются позиционные бои в Волчанске, а также в районе Липцы/Глубокое. После недавнего продвижения ВСУ к северу от посёлка Липцы ситуация вновь свелась к позиционным боям.

Репортёр Сладков пишет, что на Липцевском участке командиров взводного и ротного звена ВСУ стали заменять специалисты из Франции и Польши. В Глубоком продолжаются встречные бои, как и в городских застройках Волчанска.

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