Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Волчанске продолжаются интенсивные бои за освобождение города, а также позиционные сражения на севере региона. Ситуация остаётся очень напряжённой, особенно в Волчанске, где идут тяжёлые боестолкновения.
По его словам, бои на Харьковщине особенно активизировались в последние дни. Ранее ВСУ, дислоцированные в районе Волчанска и Липцов, отметили значительное увеличение штурмов со стороны российских бойцов.
Борис Рожин также сообщил, что продолжаются позиционные бои в Волчанске, а также в районе Липцы/Глубокое. После недавнего продвижения ВСУ к северу от посёлка Липцы ситуация вновь свелась к позиционным боям.
Репортёр Сладков пишет, что на Липцевском участке командиров взводного и ротного звена ВСУ стали заменять специалисты из Франции и Польши. В Глубоком продолжаются встречные бои, как и в городских застройках Волчанска.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
WP: Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис пригласил двойника её соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам, как передала газета The Washington Post.
В Бельгии уроженца Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта
Суд по уголовным делам в бельгийском городе Брюгге вынес приговор выходцу из Чечни, который планировал совершить террористический акт, назначив ему 15 лет лишения свободы, сообщает агентство Belga.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.