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Глава МО Швеции Йонсон: Стокгольм направит новый пакет помощи ВСУ
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Швеция готовит новый пакет помощи для Украины: что включает 17-й пакет

Глава МО Швеции Йонсон: Стокгольм направит новый пакет помощи ВСУ

Швеция направит новый, 17 пакет военной помощи ВС Украины на сумму 443 млн рублей, заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. Его слова передаёт агентство Reuters. В состав нового пакета войдут снаряды для БМП. Также планируется закупка истребителей ВВС Швеции Gripen для передачи Киеву в перспективе, однако на данный момент поставка бортов не обсуждается.

"Мы хотим пожертвовать Gripen ВВС Украины, возможно, на более позднем этапе", — отметил Пол Йонсон.

Ранее, 11 июля, министр МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что королевство не планирует передавать Киеву истребители JAS 39 Gripen, пока продолжается программа поставок американских истребителей F-16. По его словам, это решение не исключает возможных поставок самолётов Gripen в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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