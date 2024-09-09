Швеция готовит новый пакет помощи для Украины: что включает 17-й пакет

Швеция направит новый, 17 пакет военной помощи ВС Украины на сумму 443 млн рублей, заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. Его слова передаёт агентство Reuters. В состав нового пакета войдут снаряды для БМП. Также планируется закупка истребителей ВВС Швеции Gripen для передачи Киеву в перспективе, однако на данный момент поставка бортов не обсуждается.

"Мы хотим пожертвовать Gripen ВВС Украины, возможно, на более позднем этапе", — отметил Пол Йонсон.

Ранее, 11 июля, министр МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что королевство не планирует передавать Киеву истребители JAS 39 Gripen, пока продолжается программа поставок американских истребителей F-16. По его словам, это решение не исключает возможных поставок самолётов Gripen в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Commons Attribution 2.0 Generic license)