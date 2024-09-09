Канал "Два майора" пишет, что на утро 9 сентября в Курской области продолжаются интенсивные бои. Наибольшая напряжённость зафиксирована в Суджанском и Кореневском районах. ВС РФ наступают на позиции противника, ВСУ пытаются укрепиться на оккупированных территориях. Авиация бьёт по скоплениям ВСУ ФАБами и УМПК, а также ведутся усилия по привлечению новых резервов.
Бойцы группировки "Север" сообщают о продвижении на юге Суджанского района в юго-западном направлении, а также в районе Малой Локни — Черкасское Поречное. Фронт сдвинулся, и ВС РФ смогли пройти до 300 метров. Противник начал вводить тыловые части, что указывает на намерение надолго закрепиться.
"Записки ветерана" сообщают, что Киев впервые задействовал "уникальные" бригады в Курской области, включая 11 БрНГУ с Херсонского направления. Эти бригады включают мобильные группы, операторов дронов и подразделения второй линии обороны. Противник укрепляет оборону, не собираясь отступать.
"Работают всерьёз, никто не собирается уходить", — резюмирует автор канала.
По данным Егорова, враг перебросил вновь сформированную 49 инженерно-штурмовую бригаду, ранее почти уничтоженную. Основная задача подразделения заключена в поддержке масштабных наступлений, включая преодоление водных преград. Это указывает на то, что Киев продолжает настаивать на атаке на Курчатов и Курск.
Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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