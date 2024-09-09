Британские ракеты Martlet: будут ли они полезны для Украины?

Многоцелевые ракеты Martlet, которые Лондон планирует направить Киеву до конца 2024 года, окажутся бесполезными против дронов и техники ВС РФ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью The Duran. По словам аналитика, ракеты Martlet для ПВО не изменят ситуацию на поле боя, так как их дальность мала для российских самолётов, действующих на значительном расстоянии.

"Эти ракеты не собьют российские самолёты, борты действуют за пределами их дальности", — подчеркнул Меркурис.

С учётом того, что Москва производит до 4 000 БПЛА в сутки, 650 британских ракет будут неэффективны. "Это абсурд!", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Киеву 650 ракет Martlet на сумму 213 млн долларов. Первая партия прибудет до конца 2024 года. Ракета Martlet LMM с лазерным наведением летит со скоростью в полтора Маха, её дальность превышает шесть км. Разрабатывается Thales Air Defence Франции для Британии и предназначена для использования на различных платформах, включая вертолёты, катера и сухопутные комплексы.

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