Видео задержания: житель ЛНР служил в ультраправом полку Украины

Управление УФСБ России по Луганской Республике опубликовало видео задержания жителя Станично-Луганского района, который в 2018–2019 гг. воевал в ультраправом полку киевского режима. На кадрах мужчина рассказал, что после подписания контракта его запугивали расправой за разглашение данных о службе.
В ведомстве не уточнили, в каком именно националистическом полку задержанный служил. По данным ТАСС, он был сторонником неонацистской идеологии, что и привело мужчину к радикалам. Ранее сотрудниками СК и УФСБ по ЛНР был задержан пособник запрещённого в России националистического полка "Азов"*.
Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении гражданина Украины. Он обвиняется в финансировании терроризма. Следствием установлено, что обвиняемый в феврале 2024 года осуществил перевод средств на расчётные счета террористов "Азова"*. Фигурант задержан оперативниками УФСБ РФ по Луганской Республике в Беловодском районе. Следователем первого отдела проведён широкий комплекс действий.
*Террористическая организация запрещена в РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Insider (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Нацбанк Украины установил лимиты для украинских карт на валютные расчёты за границей
Национальный банк Украины ввёл ограничение на платежи в валюте, которые совершаются за пределами государства. Он посоветовал сделать то же самое местным банкам.
Россия планирует возобновить ж/д сообщение с Китаем
"Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность восстановления пассажирских перевозок с Китаем. Об этом было объявлено на официальной странице компании в Telegram.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.
Рождаемость в России упала до уровня 1998 года
В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)