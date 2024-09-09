Видео задержания: житель ЛНР служил в ультраправом полку Украины

Управление УФСБ России по Луганской Республике опубликовало видео задержания жителя Станично-Луганского района, который в 2018–2019 гг. воевал в ультраправом полку киевского режима. На кадрах мужчина рассказал, что после подписания контракта его запугивали расправой за разглашение данных о службе.

В ведомстве не уточнили, в каком именно националистическом полку задержанный служил. По данным ТАСС, он был сторонником неонацистской идеологии, что и привело мужчину к радикалам. Ранее сотрудниками СК и УФСБ по ЛНР был задержан пособник запрещённого в России националистического полка "Азов"*.



Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении гражданина Украины. Он обвиняется в финансировании терроризма. Следствием установлено, что обвиняемый в феврале 2024 года осуществил перевод средств на расчётные счета террористов "Азова"*. Фигурант задержан оперативниками УФСБ РФ по Луганской Республике в Беловодском районе. Следователем первого отдела проведён широкий комплекс действий.

*Террористическая организация запрещена в РФ.

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