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Опубликовано видео с воевавшим в ультраправом полку ВСУ луганчанином
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Видео задержания: житель ЛНР служил в ультраправом полку Украины

Опубликовано видео с воевавшим в ультраправом полку ВСУ луганчанином

Управление УФСБ России по Луганской Республике опубликовало видео задержания жителя Станично-Луганского района, который в 2018–2019 гг. воевал в ультраправом полку киевского режима. На кадрах мужчина рассказал, что после подписания контракта его запугивали расправой за разглашение данных о службе.

В ведомстве не уточнили, в каком именно националистическом полку задержанный служил. По данным ТАСС, он был сторонником неонацистской идеологии, что и привело мужчину к радикалам. Ранее сотрудниками СК и УФСБ по ЛНР был задержан пособник запрещённого в России националистического полка "Азов"*.

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении гражданина Украины. Он обвиняется в финансировании терроризма. Следствием установлено, что обвиняемый в феврале 2024 года осуществил перевод средств на расчётные счета террористов "Азова"*. Фигурант задержан оперативниками УФСБ РФ по Луганской Республике в Беловодском районе. Следователем первого отдела проведён широкий комплекс действий.

*Террористическая организация запрещена в РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Insider (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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