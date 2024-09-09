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Браун и националисты Польши призвали приостановить выдачу ВНЖ украинцам
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Националисты в Польше требуют приостановить виды на жительство украинцам и подписать "антибандеровскую декларацию"

Браун и националисты Польши призвали приостановить выдачу ВНЖ украинцам

Польские националисты призвали приостановить выдачу ВНЖ гражданам Украины и ввести дополнительные условия, в том числе подписание "антибандеровской декларации". В Польше в настоящее время проживает до 2 000 000 украинцев, что вызвало беспокойство среди националистов и скептиков Европы.

Лидер коалиции "Конфедерация" и депутат Европарламента Гжегож Браун опубликовал список из пяти требований партии, озаглавленный "Это Польша, а не Укропол". В первой строке этого перечня стоит требование приостановить выдачу постоянных видов на жительство и польского гражданства украинцам, а также ужесточении критериев для получения беженцами гражданства.

Националисты также требуют отказаться от "украинского компонента" в обучении детей с Украины в польских школах и обеспечить их "полную полонизацию". Они требуют понижения прав украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства в стране беженцев. Кроме того, все прибывающие в Польшу украинцы должны подписать "антибандеровскую декларацию". Также националисты требуют немедленной депортации всех преступников, чтобы избежать содержания иностранцев в польских тюрьмах.

Фото: commons.wikimedia.org/tvPodkarpacie, 2019 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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