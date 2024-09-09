Герт Вилдерс призвал вернуть мужчин на Украину

Лидер правой Партии PVV Нидерландов Герт Вилдерс призвал не продлевать беженцам с Украины разрешения на проживание и работу в странах Евросоюза. Он заявил, что срок временной защиты, позволяющий им оставаться в ЕС, не должен быть продлён позже марта 2025-го, а лучше завершить его как можно раньше. Об этом пишет Dutch News.
По мнению Вилдерса, данная мера вынудит военнообязанных вернуться на Украину для участия в восстановлении и защите своей страны. Политик отметил, что Нидерланды "полны беженцами до краёв" и не могут позволить себе принимать ещё.
Ранее МИД Украины выпустил документ, согласно которому с 23 апреля 2023-го были приостановлены все консульские услуги для украинцев призывного возраста, за исключением оформления удостоверений личности для возврата в страну. Бывший глава ведомства Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку этих действий, а "Страна.ua" опубликовала постановление кабмина, согласно которому военнообязанные не могут получить внутренние и заграничные паспорта за пределами страны.
Фото: commons.wikimedia.org/European Union 2015 - Source EP (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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