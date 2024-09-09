Дзермант: Украина может втянуть Белоруссию и Польшу в военный конфликт

Политолог Алексей Дзермант заявил "Взгляду", что руководство Киева может предпринять "безумные шаги" и вовлечь в конфликт Беларусь и Варшаву. По мнению эксперта, совместная военная группировка Украины и Войска Польского вблизи Белоруссии составляет около 50% всей белорусской армии.
Кроме того, в районе границы с РБ размещено ударное и наступательное оружие, что может побудить Минск активно сотрудничать с Кремлём для реагирования на угрозы. Дзермант отметил, что если перед ВС Украины будет поставлена задача отвлечь армию России в сторону Белоруссии, могут возникнуть провокации на границе. И если польские власти увидят, что ВСУ терпят поражение, риски для Варшавы возрастут, и её участие в конфликте станет маловероятным.
Ранее в Белоруссии были озвучены данные о значительном увеличении численности ВС Польши у государственной границы. Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович сообщил о росте числа боевых танков и бронемашин в Польше и странах Балтии.
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