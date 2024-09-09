Мост через Волчью уничтожен: ВКС РФ ударили по ключевому объекту ВСУ

ВКС России разнесли мост через реку Волчья в районе Охримовки в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер". В результате атаки уничтожена бронетехника противника, находившаяся у моста. Это осложнило снабжение ВСУ на правобережье реки Волчья.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ разрушили Южный мост через реку Волчья в Волчанске, который также активно использовался силами противника. Тогда ВС РФ нанесли два удара по этому инфраструктурному объекту.

На Селидово-Кураховское направлении продолжаются бои за Украинск, который российские части хотят взять в клещи. Весь день шли бои в южной части города и на подступах к нему с севера.



"Также начались бои на северных окраинах Горняка. Неясно, зайдут ли наши в город, возьмут его штурмом или это работа ДРГ. В районе Красногоровки не прекращаются бои. Противник понимает, что отсюда исходит угроза его частям за рекой Волчья, и пытается собрать здесь силы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВС РФ", — пишет Юрий Подоляка.

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