Украина не сможет защитить ЛЭП под землёй: Нагорняк объяснил причины

Киев не имеет необходимых ресурсов для переноса ЛЭП под землю с целью защиты от повреждений. Об этом заявил депутат Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире "Новости Live".

Нагорняк подчеркнул, что реализация предложенной идеи маловероятна, поскольку требует немалых финансовых вложений и времени. В текущей ситуации Украина не может себе позволить реализовать этот проект. Основными мерами защиты энергообъектов остаются системы ПВО и укрытия.

"Если недостаток ПВО мы можем объяснить дефицитом помощи от Запада, то вокруг строительства укрытий уже разгорелись внутренние конфликты", — добавил Нагорняк.

Ранее стало известно, что компания "Укрэнерго" вынуждена будет пересмотреть планы на зимний период из-за российских ударов по Украине 26 августа. Однако член наблюдательного совета Юрий Бойко затруднился оценить влияние ударов ВС РФ на восстановление энергосистемы страны и способность киевского режима обеспечить электричеством потребителей.

Фото: commons.wikimedia.org/Simon Koopmann (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)