Цеков о мирном плане Шольца: Россия готова рассмотреть, но не использовать

Канцлер Германии Олаф Шольц заблуждается, полагая, что предложенный им мирный план по Украине сделает ФРГ ключевым игроком в дипломатическом урегулировании конфликта. Такую точку зрения выразил член Совфеда России Сергей Цеков. Цеков отметил, что Москва готова ознакомиться с документом и при необходимости учесть полезные положения. Однако использовать его как основу для соглашения Кремль не планирует.
"Посмотрим, что из предложений Шольца можно взять и отвергнуть. Если канцлер полагает, что ФРГ выступит главным действующим лицом в урегулировании, он глубоко ошибается", — подчеркнул сенатор.
Ранее появилась информация о том, что Шольц разрабатывает свой план урегулирования кризиса на Украине, который может стать новой версией Минских соглашений. Предположительно, документ включает передачу некоторых территорий российской стороне. Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее заявил, что Россия не видела конкретики со стороны Шольца, в том числе аналогичной Минским соглашениям.
Фото: commons.wikimedia.org/Jennifer Jacquemart / European Union, 2024 / EC - Audiovisual Service (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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