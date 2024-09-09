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Отряд "Ахмат" уничтожил ВСУ в жилых домах Курской области: подробности операции

Спецназ "Варвар" из "Ахмата" разнёс ВСУ в домах под Курском

Отряд спецназа "Варвар" подразделения "Ахмат" ударил по домам, в которых укрывались боевики ВСУ в Курской области. Видео с мест событий опубликовано в Telegram-канале военных.

На опубликованных кадрах видно, как несколько украинских солдат зашли в сельский дом, после чего в здание прилетел снаряд, предположительно выпущенный FPV-дроном спецназа. Также на записи запечатлён момент удара по другим домам, один из которых загорелся после обстрела.

"Враг будет разбит!", — заявили в "Ахмате", подчёркивая решимость продолжать борьбу.

Битвы с украинскими войсками на территории Курской области не утихают с 6 августа, с тех пор прошло более месяца. Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по гражданским автомобилям из танков, а также мародёрили в российском приграничье.

Фото: сommons.wikimedia.org/Troncospetsnaz (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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