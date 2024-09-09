Заварзин об СВО: "Мы идём правильно, наступление продолжается"

Член думского Комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что ВС России движутся в верном направлении в зоне спецоперации (СВО). В беседе с "Лентой.ру" он прокомментировал заявление генерала и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что СВО уже вышла на финальную стадию.

"Мы верно идём, уничтожаем противника. Я не могу комментировать слова генерала. Я как политик оцениваю правильное направление. Идём вперёд. Президент оценил наступление как хорошее", — отметил Заварзин.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о положении ВСУ, подчеркнув, что вражеские ресурсы постепенно истощаются, а ВС РФ фиксируют потери киевской стороны в технике и живой силе. По его мнению, уничтожение остатков резервов ВС Украины и продвижение российских сил на важные тактические позиции станут заключительным этапом СВО.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)