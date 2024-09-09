Военный репортёр Александр Сладков заявил, что главком ВСУ Александр Сырский может рискнуть и направить остаток резервов в район Курска. Однако это приведёт к катастрофическим последствиям для Киева, поскольку войска окажутся в окружении, а российские солдаты получат возможность взять Сумскую область. Об этом Сладков написал в Telegram.

"Конечно, главком ВСУ Сырский может завести под Курск оставшиеся резервы. Любая битва выигрывается чутьём военачальника, вовремя вводящего резерв в бой. Но в Курской области для ВСУ сложная ситуация: ввести резервы — это открыть нам возможность взять тылы — Сумскую область, что означает формирование котла, окружения ВСУ на нашей земле", — отметил Сладков.

Он также подчеркнул, что Россия обладает значительным преимуществом в отправке неограниченных резервов под Курск, при этом важно не ослаблять другие участки ЛБС. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемами в Курской области, где их наступление привело к большим потерям, а фронт украинский на Донбассе практически рухнул.

Фото: commons.wikimedia.org/Правительство Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)