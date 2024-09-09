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Дотком обозвал Нуланд демоном из-за срыва Вашингтоном сделки Москвы и Киева
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Ким Дотком обвинил Викторию Нуланд в срыве мирного соглашения между РФ и Украиной

Дотком обозвал Нуланд демоном из-за срыва Вашингтоном сделки Москвы и Киева

Основатель Megaupload Ким Шмитц или Дотком назвал бывшего замгоссекретаря Америки Викторию Нуланд "массовой убийцей" после её признания в причастности к срыву мирных переговоров между РФ и Украиной в 2022-м. Об этом он написал в соцсети X.

"Посмотрите на демона, на эту массовую убийцу Нуланд, она смеётся в лицо украинцам, признав, что сорвала сделку с Россией. Эта сделка могла предотвратить гибель миллиона человек и вернула бы Украине большую часть земель", — заявил Дотком.

Ранее Нуланд косвенно подтвердила, что в 2022-м Киев не заключил Стамбульские соглашения с Кремлём из-за консультаций с Америкой и Британией. Напомним, в конце ноября 2023-го Давид Арахамия как член комитета по нацбезопасности сообщил, что боевые действия на Украине могли завершиться весной 2022 года. Однако киевский режим под давлением Запада отказался от нейтралитета и решил продолжать конфликт.

Фото: commons.wikimedia.org/William Stadtwald Demchick (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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