Российское МО сообщило о потерях ВС Украины за последние сутки. Самые большой урон украинские войска понесли в зоне ответственности "Запада" ВС РФ, где уничтожено и ранено до 620 человек. В других регионах бойцы группировки "Центр" вывели из строя до 560 украинских солдат, "Южная" группировка — до 490, "Север" — до 150, "Восток" — до 125, а "Днепр" — до 75 человек.
Кроме того, в Минобороны РФ представили статистику уничтоженной техники ВСУ за весь период проведения СВО. С начала боестолкновений российские бойцы ликвидировали 25 825 единиц техники, 14 358 орудий артиллерии и миномётов, а также 1 447 РСЗО, 17 969 танков и бронемашин, 579 ЗРК, 31 166 дронов, 642 самолёта и 283 вертолёта ВСС Украины.
Ранее генерал Апти Алаудинов, замначальника ГВПУ ВС России, заявил: "У ВСУ осталось до четырёх бригад с учётом техников".
По его словам, российские солдаты тщательно отслеживают перемещения резервов противника. Алаудинов уверен, что уничтожение оставшихся резервов ВСУ и продвижение ВС РФ до тактических позиций станет завершающим этапом спецоперации.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
В Полтавской области мужчина бросил гранату в группу людей около магазина
В городе Лубны Полтавской области на Украине неизвестный мужчина бросил гранату в толпу людей, которые находились около супермаркета. Об этом сообщили в региональном управлении правоохранительных органов.
Песков: РФ не отмахивается от планов по урегулированию украинского конфликта
Российская Федерация (РФ) не отмахивается ни от каких планов, которые могли бы приблизить урегулирование украинского конфликта, однако в этом случае необходимо знать детали. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник во время общения с журналистами.
Сын полковника Игоря Родобольского: у него были проблемы с сердцем и пневмония
Вечером 8 сентября из жизни ушел самый титулованный военнослужащий российской армии полковник ВВС РФ Игорь Родобольский. Его родные в беседе с ИА Регнум рассказали, что у него были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.
В Кремле пожелали счастья омбудсмену Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым
Кремль не комментирует сообщения о свадьбе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и предпринимателя, основателя "Царьграда" Константина Малофеева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.