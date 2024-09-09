Минобороны РФ: за сутки ликвидированы до 620 боевиков ВСУ в Курской области

Российское МО сообщило о потерях ВС Украины за последние сутки. Самые большой урон украинские войска понесли в зоне ответственности "Запада" ВС РФ, где уничтожено и ранено до 620 человек. В других регионах бойцы группировки "Центр" вывели из строя до 560 украинских солдат, "Южная" группировка — до 490, "Север" — до 150, "Восток" — до 125, а "Днепр" — до 75 человек.

Кроме того, в Минобороны РФ представили статистику уничтоженной техники ВСУ за весь период проведения СВО. С начала боестолкновений российские бойцы ликвидировали 25 825 единиц техники, 14 358 орудий артиллерии и миномётов, а также 1 447 РСЗО, 17 969 танков и бронемашин, 579 ЗРК, 31 166 дронов, 642 самолёта и 283 вертолёта ВСС Украины.

Ранее генерал Апти Алаудинов, замначальника ГВПУ ВС России, заявил: "У ВСУ осталось до четырёх бригад с учётом техников".

По его словам, российские солдаты тщательно отслеживают перемещения резервов противника. Алаудинов уверен, что уничтожение оставшихся резервов ВСУ и продвижение ВС РФ до тактических позиций станет завершающим этапом спецоперации.

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