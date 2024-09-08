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Обозреватель Бойко: власти Украины скрыли 200 тысяч дезертиров в ВСУ
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Владимир Бойко: Число дезертиров на Украине может достигать 200 тысяч

Обозреватель Бойко: власти Украины скрыли 200 тысяч дезертиров в ВСУ

Журналист с Украины Владимир Бойко заявил на своей странице в соцсети, что масштабы дезертирства в стране серьёзно превышают официальные данные. По его словам, Госбюро расследований ГБР умышленно скрывает преступления.

"Зарегистрировано не более 30% случаев, ведь ГБР принципиально скрывает преступления против порядка. При этом зарегистрированные уголовные дела не расследуются, а дезертиров не ищут", — написал Бойко.

Он утверждает, что реальное число правонарушений может достигать 200 000. По мнению корреспондента, даже заниженные данные Киева свидетельствуют о критической ситуации для ВСУ на передовой. Бойко отметил, что Государственное бюро расследований зачастую не включает в Единый реестр ЕРДР сообщения командиров частей о преступлениях.

"Учитывая, что ГБР не вносит в ЕРДР данные командиров воинских частей о совершённых правонарушениях, реальное количество преступлений втрое больше. Но если предположить, что за первый квартал 2024-го дезертировало только 25 000 солдат, это развал фронта", — подчеркнул Бойко.

Ранее телеканал CNN сообщил о серьёзной проблеме дезертирства в рядах ВСУ, особенно в подразделениях в районе Красноармейска и в других точках восточного фронта.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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