Россия модернизирует ядерную доктрину: аналитик Михайлов о ключевых изменениях

После выхода России из договора СНВ III страна скорректировала ядерную доктрину, что ранее угадывалось по ряду действий, заявил военный аналитик Александр Михайлов. Одним из ключевых шагов стало восстановление инфраструктуры Новоземельского ядерного полигона. Решение подкреплено докладом главы "Росатома" Алексея Лихачёва и Сергея Шойгу Владимиру Путину.

По словам Михайлова, изменения в доктрине связаны не с полным её пересмотром, а с коррекцией в ответ на новые геополитические условия и шаги Запада в контексте СВО. Эксперт подчеркнул, что документ будет обновлён с учётом современных угроз.

"Есть смысл разделить возможность применения ТЯО и стратегических ядерных боеприпасов", — отметил Михайлов.

Он предложил чётко прописать условия, при которых Москва могла бы ограничиться применением тактического оружия, не прибегая к ударам всей линейкой. Михайлов также не исключает возможности расширения применения ядерного оружия при возникновении новых видов угроз. Он привёл в пример доктрины США, содержащие положения о применении ЯО в ответ на кибератаки, затрагивающие энергетику или ОПК.

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