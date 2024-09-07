Пострадавшие при обстреле Донецка: количество жертв возросло до двух

Число пострадавших в результате обстрелов Донецка, совершённых ВСУ в субботу, возросло до двух. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК. По информации в его Telegram-канале, на 7 сентября, в 23:00 мск поступили данные о новом пострадавшем.
В Петровском районе по улице Туманского был ранен мужчина 1992 года рождения. Ранее сообщалось о ранении мужчины 1973 года рождения в Петровском районе.
Известно, что Покровск служит ключевым логистическим узлом Донецкой агломерации, и если российская армия его возьмёт, то пути снабжения ВСУ удлинятся и перенаправятся. Это затруднит противнику снабжение и маневрирование ресурсами между несколькими укрепрайонами от Угледара до Часов Яра.
Фото: commons.wikimedia.org/Artem Svetlov from Moscow, Russia (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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