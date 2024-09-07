Шольц о трудоустройстве украинцев в Германии: "Это допустимо и должно иметь силу для ФРГ"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинских беженцев как можно быстрее выйти на работу в Германии. На встрече с населением в Тельтове он отметил, что меры немецкого правительства поспособствовали увеличению числа трудоустроенных украинцев на 200 000 человек.
По его словам, ситуация, когда беженцам приходится устраиваться на работу, не соответствующую их квалификации, либо выбирать частичную занятость, является нормальной.
"Это допустимо в других государствах и должно иметь силу и для ФРГ. Поэтому я хочу, чтобы прибывающие украинцы работали", — заявил Шольц, подчёркивая, что такой подход должен быть принят Берлином.
Ранее Шольц выразил убеждённость в своей победе на выборах в 2025 году и заявил об уверенности в победе его партии, социал-демократов СДПГ.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Lucan (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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