Зеленский представит план Байдену, Харрис и Трампу: что включает стратегия Украины

Киевский лидер Владимир Зеленский заявил СМИ Италии, что рассчитывает на одобрение "плана победы" Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Интервью прошло в кулуарах форума в Черноббьо на озере Комо.
Зеленский подчеркнул: "Надеюсь на возможность показать план Байдену и кандидатам в президенты Америки Харрис и Трампу, и получить обратную связь. Нам нужны гарантии", — добавил он.
По словам Зеленского, речь идёт о "конкретном оборонном пакете", который станет мощным сдерживающим фактором для ВС РФ и поможет завершить конфликт дипломатически. Он также отметил, что план затрагивает "важные глобальные вопросы". Зеленский анонсировал новый "план победы" 27 августа и обещал представить его Штатам в сентябре.
Он включает пять пунктов: операции ВСУ под Курском, "стратегическое место Киева в инфраструктуре мировой безопасности", "пакет принуждения РФ к окончанию конфликта дипломатическим путём", а также экономическое направление. Зеленский уточнил, что от Байдена зависит получение помощи и степень свободы Киева.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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