Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил Judging Freedom, что операция ВСУ в Курской области оказалась провалена. Он назвал её бессмысленной атакой. По словам Джонсона, Москва отреагировала без паники, в то время как ВСУ понесли значительные потери техники, которые не удастся быстро возместить.

"У вас есть ВСУ, которые бродят вокруг, пока их преследуют бригады ВС РФ", — резюмировал аналитик.

Минобороны России в субботу сообщило, что за время боёв в Курской области ВС РФ уничтожили более 10 700 украинских боевиков, 84 танка, 41 БИП, 74 БТР, 609 боевых бронемашин, 348 автомобилей, 82 орудия артиллерии и 24 РСЗО, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.

Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Начальник ГШ России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится выходом на государственную границу.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)