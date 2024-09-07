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В Полтаве взрыв на фоне воздушной тревоги: что известно

"Общественное" и "ВХ": в Полтаве раздался взрыв, ракета накрыла ж/д состав

В Полтаве раздался взрыв на фоне воздушной тревоги, пишет "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации, в субботу вечером рёв воздушной тревоги слышали в нескольких областях страны, включая Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, а также Харьковскую и Днепропетровскую.

"Судя по снимкам NASA, возможно сильное возгорание в районе ж/д станции Супруновка в Полтаве. Также прилёт на ж/д перегоне Абазовка. Вероятно, накрыли состав. Какой был груз, остаётся предполагать, но горит сильно", — пишет "Военная хроника".

Мониторинговые каналы сообщили, что была выпущена управляемая ракета с северо-востока. Согласно данным ресурса для оповещения населения, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Фото: сommons.wikimedia.org/Airman 1st Class Kathrine McDowell, U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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