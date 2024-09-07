Сладков избежал судебного преследования за дискредитацию армии благодаря поддержке ВГТРК

Репортёр Александр Сладков сообщил, что на него было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации ВС РФ. Он поблагодарил главу ВГТРК Олега Добродеева и администрацию Владимира Путина за помощь, благодаря которой удалось избежать судебного преследования.
Сладков коснулся темы задержания высокопоставленных чинов Минобороны, отметив, что "половина команды экс-министра за решёткой, либо под следствием". И напомнил, что когда они занимали свои посты, военкоров "драли за резкую позицию". По его словам, после прихода Сергея Белоусова ситуация изменилась: "Военкоры вздохнули свободно". Чиновники больше не вмешиваются в работу журналистов и не заставляют их придерживаться "правильной" линии.
Кроме того, Сладков упомянул случай, когда в августе в Казани было возбуждено уголовное дело против 63-летней жительницы Ирины Никольской. Её обвинили в повторной дискредитации ВС РФ за комментарии во "ВКонтакте", где она призывала к миру между Россией и Украиной.
Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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