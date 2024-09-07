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Аналитик Меркурис: ВСУ окружены близ Красногоровки
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ВСУ в окружении под Красногоровкой: прогноз эксперта о выравнивании фронта

Аналитик Меркурис: ВСУ окружены близ Красногоровки

Украинские боевики в районе Красногоровки Донецкой Республики могут оказаться в окружении, сообщил аналитик из Британии Александр Меркурис в блоге на YouTube. Он отметил, что "большое количество солдат ВСУ отрезано к северу от Красногоровки в полях", и подчеркнул, что военные "фактически окружены".

Меркурис также предположил, что в ближайшее время ВС РФ возьмут под контроль всю территорию района и выровняют фронт на данном участке. По данным МО России, подразделения "Южной" группировки продвигаются вглубь обороны противника, нанося удары по украинским войскам в районах Северска, Фёдоровки, Ступочек, Максимильяновки, Катериновки и других населённых пунктов. На днях Красногоровку посетил глава ДНР Денис Пушилин, заявив, что российские бойцы продолжают зачищать окраины города, а украинские силы ежедневно несут потери.

"В Красногоровке ВС РФ выбили противника из северной части города за рекой Лозовая, и продвинулись севернее в лесопосадках. В ознаменование этого бойцы 110 бригады развернули флаг в лесополосе в километре от города. На западных улицах (бывший совхоз Ленина) идут бои. ВСУ отступают", — отметил военкор Хайруллин.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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