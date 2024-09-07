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Депутат ГД Заварзин: ВСУ не изменят своё положение БПЛА с автоматами Калашникова
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Заварзин о дронах ВСУ с автоматами: "Мы идём на шаг впереди"

Депутат ГД Заварзин: ВСУ не изменят своё положение БПЛА с автоматами Калашникова

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что использование дронов с автоматами Калашникова не изменит положение ВСУ на фронте. В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что Россия тщательно изучает этот вопрос и готова разрабатывать противодействия.

По его словам, нововведение ВСУ не повлияет на исход боевых действий. Ранее стало известно, что украинские войска испытали FPV-дрон с АК-74, который ведёт огонь в полёте с помощью манёвров дрона.

На самом деле КПД у него не особо высокое, но само присутствие такого изобретения на фронте способно приносить неприятности. Если этот дрон и управляется по принципу FPV, то габаритами он не похож на привычные камикадзе.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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