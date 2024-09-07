Масштабные удары по Львову: крах украинской ПВО и мнение британского эксперта

Британский эксперт Александр Меркурис на YouTube заявил, что массированные ракетные удары ВС РФ по Львову указывают на серьёзные проблемы с ПВО Украины. По его словам, атаки прошли почти без сопротивления, что свидетельствует об истощении противовоздушной обороны страны.

Меркурис подчеркнул, что Львов является важным логистическим центром, через который проходят грузы от Запада, включая военные поставки для ВСУ. Он также отметил, что многие военные агентства ЕС и США координируют свою деятельность именно через этот город.

Ранее координатор сопротивления из Николаева Сергей Лебедев сообщил об ударах по пригородам Львова, где были поражены склады и терминалы с боеприпасами и техникой противника, прибывшими из Польши. Минобороны России также подтвердило удары по оборонным объектам Львова, где производили и ремонтировали электронику для авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Mitte27 (Creative Commons Attribution 4.0 International)