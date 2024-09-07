Российские бойцы группировки "Восток" заняли выгодные рубежи на Запорожье, разгромив бригады ВС Украины в районах Водяного, Пречистовки, Ровнополя и Дорожнянки. Как сообщило Минобороны России, в ходе боёв украинская армия понесла большие потери — ликвидировано до 110 солдат ВСУ, два автомобиля, гаубица и оборудование США, включая станцию РЭБ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

В дополнение к этому подразделения "Днепра" нанесли удары по противнику в районах Новоданиловки и Пятихаток на Запорожье, а также Тягинки и Садового на Херсонщине. Потери противника составили до 60 военных, семь машин, САУ "Гвоздика", а также ВСУ потеряли станцию РЭБ и полевой склад боеприпасов.

Тем временем российские военкоры отмечают, что ВСУ начали снимать части с границы с Беларусью. Резервы ВСУ могут ввести как в Курскую область, так и перебрасывать на ЛБС в Покровск или Угледар, где продолжается формирование котла, а также на Запорожье. В последние месяцы российская армия развивает наступление на Покровском участке.

Фото: commons.wikimedia.org/Mstyslav Chernov (Creative Commons Attribution 4.0 International)







