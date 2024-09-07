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Репортёр Сладков доложил о ситуации под Курском: ВСУ обмякли
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Сладков: украинские войска обмякли на Курском направлении

Репортёр Сладков доложил о ситуации под Курском: ВСУ обмякли

Репортёр Александр Сладков поделился мнением о состоянии ВСУ в Курской области. По его словам, противник утратил боевой настрой и ощущает неуверенность в будущем. Об этом он написал в Telegram-канале.

"По ощущениям, "информирующим мой мозг". За 33 года репортёрской работы я научился их расшифровывать. Противник под Курском обмяк", — отметил Сладков.

Сладков также обратил внимание на серьёзные экономические потери, которые несёт Россия из-за атак ВСУ. Он упомянул о необходимости помочь сотням беженцев, а также о значительном ущербе для бизнеса. Дети пострадавших были отправлены в лагерь "Артек".

Ранее источники из силовых структур также сообщали, что наёмники ВСУ в Курской области утратили пыл и пытаются ротироваться и покинуть регион, сталкиваясь с тяжёлыми условиями боёв. Военкор Александр Коц назвал Курское направление "кладбищем" для американских РСЗО. В МО РФ подтвердили уничтожение M270 MLRS в Сумской области, а также сообщили о ликвидации восьми систем HIMARS за последний месяц на данном участке.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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