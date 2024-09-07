Освобождение оккупированной части Курской области без дополнительных сил невозможно, заявил боец ВС РФ Александр в беседе с "ФедералПресс".
"Освободить территории сможем, когда привлекут вменяемые части армии. Выбить противника имеющимися силами без шансов", — отметил он.
По словам бойца, ВСУ задействовали большое количество техники и личного состава в курской операции. На Украине рассчитывают, что командование ВС РФ сосредоточится на освобождении Курской области после того, как завершит операции на Донбассе. Однако, по мнению военных экспертов, более логичным будет продолжить продвижение на фронте с использованием текущих сил.
Как указал автор канала "Очередной СВОшник", ВСУ активно укрепляют свои позиции под Курском, пользуясь тем, что пока нет им серьёзного противодействия. Боец Александр подчеркнул, что у ВС Украины есть время и возможность окопаться. Напомним, что вторжение ВСУ в Курскую область произошло 6 августа, и за месяц противник оккупировал ряд населённых пунктов на территории России.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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