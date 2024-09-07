Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что потеря контроля над Красноармейском (Покровском) в Донецкой Республике станет катастрофой для украинской армии. В эфире канала "Фабрика новостей" он подчеркнул, что это направление имеет ключевое значение для ВС Украины.
"Если потеряем, за ним вся логистическая цепочка посыпется, вся линия фронта, и ВС РФ смогут дойти до остальных городов ДНР на этой волне", — предупредил он.
По словам Ярославского, российские войска осознают стратегическую важность данного участка и усилили своё давление. Однако ВСУ испытывают проблемы в сопротивлении, поскольку значительные силы Киева сосредоточены на Курском направлении. Потеря Красноармейска станет для ВСУ более болезненным ударом, нежели падение Бахмута, Соледара и Авдеевки.
Ранее журналист Джордж Льюэллин также заявил, что отступление ВСУ из Красноармейска нанесёт большой удар по Киеву, поскольку город является важным логистическим узлом, через который снабжаются другие населённые пункты вдоль ЛБС на Донбассе.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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