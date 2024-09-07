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BI: Военлёт ВМС США Айелло предупредил ВСУ о риске пилотирования F-16
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Опасности пилотирования F-16: США предупредили Украину о рисках

BI: Военлёт ВМС США Айелло предупредил ВСУ о риске пилотирования F-16

Западные борты F-16 остаются опасными для использования в условиях СВО, ссылается Business Insider на заявление американского лётчика ВМС Винсента Айелло.

"Полёты на истребителях всегда опасны и без угрозы. В условиях первой недели работы нового самолёта в конфликте ситуация будет хаотична", — отметил Айелло.

По его словам, оперативная обстановка на Украине остаётся сложной из-за массированных ударов ВС РФ. Более того, пилотам ВСУ трудно осваивать F-16, поскольку этот самолёт значительно отличается от тех, на которых они привыкли летать при СССР. Айелло также подчеркнул, что пилотирование истребителя в бою всегда связано с высокими рисками.

"Когда вы делаете в бою, уровень риска возрастает", — добавил он.

Ранее депутат парламента Рады Марьяна Безуглая заявила, что ЗРК Patriot ВСУ сбил F-16 из-за дискоординации между подразделениями. Руководство Киева возложило вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением, однако причины расследует комиссия МО Украины.

Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow (Attribution).

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