Минувшей ночью ВС РФ продолжили бить по объектам ВСУ и инфраструктуре Украины, включая энергетические и топливные цели. Удары были зафиксированы в центральных и западных регионах страны. Помимо Киева, атаки затронули и другие города со складами вооружений и местами сосредоточения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Во многих регионах Украины ревела воздушная тревога, а в небе были замечены российские дроны "Герань" и ракеты "Искандер-М". Ночью мониторинговые каналы Украины сообщали о пролётах БПЛА над Винницкой, Житомирской, Николаевской и другими областями. "Искандеры" ударили по стратегическим объектам, а дроны-камикадзе "Герань" обошли ПВО.

Официальные источники Киева сообщили, что все беспилотники были сбиты, однако в Печерском районе Киева поражены четыре объекта. Это вызывает аналогии с предыдущими атаками, когда сбитые БПЛА над Львовом всё же нанесли ущерб, уничтожив десятки трейлеров с вооружением, перевозимых из Польши на Украину.

Одним из ключевых стал удар "Искандера-М" по Константиновке, где находились иностранные наёмники. В результате удара уничтожено около 50 французских боевиков. Ранее сообщалось о ликвидации 19 британских наёмников в Запорожье, также ударом "Искандера".

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)