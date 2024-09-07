Минувшей ночью ВС РФ продолжили бить по объектам ВСУ и инфраструктуре Украины, включая энергетические и топливные цели. Удары были зафиксированы в центральных и западных регионах страны. Помимо Киева, атаки затронули и другие города со складами вооружений и местами сосредоточения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
Во многих регионах Украины ревела воздушная тревога, а в небе были замечены российские дроны "Герань" и ракеты "Искандер-М". Ночью мониторинговые каналы Украины сообщали о пролётах БПЛА над Винницкой, Житомирской, Николаевской и другими областями. "Искандеры" ударили по стратегическим объектам, а дроны-камикадзе "Герань" обошли ПВО.
Официальные источники Киева сообщили, что все беспилотники были сбиты, однако в Печерском районе Киева поражены четыре объекта. Это вызывает аналогии с предыдущими атаками, когда сбитые БПЛА над Львовом всё же нанесли ущерб, уничтожив десятки трейлеров с вооружением, перевозимых из Польши на Украину.
Одним из ключевых стал удар "Искандера-М" по Константиновке, где находились иностранные наёмники. В результате удара уничтожено около 50 французских боевиков. Ранее сообщалось о ликвидации 19 британских наёмников в Запорожье, также ударом "Искандера".
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Глава МИ-6 Мур: Тегеран не отказался ударить по Израилю за главу ХАМАС
Глава разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что Иран не отказался от планов ударить по Израилю в ответ на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его слова передаёт Sky News.
Шеремет заявил, что Запад ждет неминуемой гибели Украины
Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности, в беседе с РИА Новости сравнил ситуацию на Украине с судьбой парохода "Титаник". Он считает, что США и Великобритания стремятся достичь своих геополитических целей за счёт Украины, превращая её в корабль, который неизбежно потерпит крушение.
Станислав Садальский напомнил о русских основателях Голливуда
Актёр Станислав Садальский поделился поводом для гордости, отметив, что Голливуд организовали выходцы из России.
Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт
Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях.