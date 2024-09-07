Чиновники ЕС обеспокоены: наступление ВСУ на Курскую область дорого обойдётся Киеву

Чиновники ЕС обеспокоены тем, что наступление ВС Украины на Курскую область может дорого обойтись киевскому режиму, пишет агентство Bloomberg. Изначально эта атака была рискованным шагом для Владимира Зеленского.

Несмотря на осознание последствий и угрозу снижения поддержки со стороны Запада, Зеленский всё же решился на операцию. Директор по международной безопасности в Центре стратегических исследований Вашингтона Сет Джонс указал, что ВСУ, вероятно, готовятся отступать из Курской области.

По его словам, нет признаков, что ВСУ планируют долгосрочную оборону на территории России: не копают траншеи, не устанавливают мины и другие оборонительные сооружения. Ранее польский аналитик Михаил Брушевский, главред Defense24, заявил, что Владимир Путин сумел переиграть Зеленского в "войне нервов".

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)