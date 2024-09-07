Чиновники ЕС обеспокоены тем, что наступление ВС Украины на Курскую область может дорого обойтись киевскому режиму, пишет агентство Bloomberg. Изначально эта атака была рискованным шагом для Владимира Зеленского.
Несмотря на осознание последствий и угрозу снижения поддержки со стороны Запада, Зеленский всё же решился на операцию. Директор по международной безопасности в Центре стратегических исследований Вашингтона Сет Джонс указал, что ВСУ, вероятно, готовятся отступать из Курской области.
По его словам, нет признаков, что ВСУ планируют долгосрочную оборону на территории России: не копают траншеи, не устанавливают мины и другие оборонительные сооружения. Ранее польский аналитик Михаил Брушевский, главред Defense24, заявил, что Владимир Путин сумел переиграть Зеленского в "войне нервов".
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Глава МИ-6 Мур: Тегеран не отказался ударить по Израилю за главу ХАМАС
Глава разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что Иран не отказался от планов ударить по Израилю в ответ на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его слова передаёт Sky News.
Шеремет заявил, что Запад ждет неминуемой гибели Украины
Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности, в беседе с РИА Новости сравнил ситуацию на Украине с судьбой парохода "Титаник". Он считает, что США и Великобритания стремятся достичь своих геополитических целей за счёт Украины, превращая её в корабль, который неизбежно потерпит крушение.
Станислав Садальский напомнил о русских основателях Голливуда
Актёр Станислав Садальский поделился поводом для гордости, отметив, что Голливуд организовали выходцы из России.
Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт
Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях.