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Командир ВСУ Ярославский: Россия ударила по элитным лётчикам ВВС Украины
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Россия нанесла удар по учебному центру в Полтаве: погибли элитные пилоты ВСУ

Командир ВСУ Ярославский: Россия ударила по элитным лётчикам ВВС Украины

Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил, что при ударе ОТРК "Искандер" по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-лётчики. Это заявление прозвучало в эфире "Фабрики новостей".

"В Полтаве ликвидировали действительно военный объект, там были курсанты-пилоты. Это элита армии", — отметил Ярославский.

Он также выразил возмущение тем, что в одном месте сосредоточили большое количество украинских военнослужащих.

"У меня нет слов, чтобы описать безумие этого поступка. Мы при боестолкновениях не собираемся больше одного отделения", — добавил офицер.

Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне воздушной тревоги. Российское МО заявило, что нанесён высокоточный удар по 179 учебно-тренировочному центру ВСУ. При атаке погибли и пострадали порядка 500 человек, среди которых были не только специалисты Киева, но и наёмники из нескольких стран ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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