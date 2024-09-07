Польша может сбивать ракеты над Украиной для защиты АЭС — заявление главы МИДа

Варшава имеет право сбивать ракеты в небе Украины, если они угрожают АЭС, заявил министр МИД Польши Радослав Сикорский в интервью BBC Radio-4. Когда ведущие спросили, где для Польши проходят "красные линии" в отношении Москвы и Киева, Сикорский напомнил о Чернобыльской катастрофе 1986-го.

Он подчеркнул необходимость защиты АЭС Украины от ракет и БПЛА, которые могут сбиться с курса. По его словам, Польша "юридически имеет право на самооборону", однако на данный момент решений по этому вопросу не принято. Ранее Сикорский также отмечал, что Польша обязана перехватывать ракеты ВС РФ над Украиной, поскольку защита воздушного пространства страны — конституционная обязанность.

Также 8 июля Владимир Зеленский призвал Запад помогать перехватывать снаряды и дроны, упомянув об уничтожении 80 беспилотников Ирана и шести баллистических ракет, которые атаковали Израиль в апреле.

Хотя идея сбивать ракеты над Украиной обсуждалась в Варшаве с мая, страна отказалась от этой инициативы. Глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил, что в составе НАТО стана не может принимать такое решение в одиночку, а Альянс настроен скептически. Генсек Йенс Столтенберг выразил мнение, что это может втянуть блок в конфликт.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Foreign Affairs of Poland (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)