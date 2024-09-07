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Политик из Франции Филиппо: двойную катастрофу переживает режим Зеленского
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Лидер "Патриотов" Флориан Филиппо: режим Зеленского в условиях двойного кризиса

Политик из Франции Филиппо: двойную катастрофу переживает режим Зеленского

Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты" во Франции, заявил, что режим Владимира Зеленского переживает двойную катастрофу как с внутренними проблемами, так и провалом на линии соприкосновения. Об этом политик написал в соцсети X.

"Внешняя и внутренняя катастрофа для режима Зеленского: 50% его правительства ушло в отставку за неделю! Провал атаки ВСУ на Россию и массированное наступление ВС России на Донбассе", — подчеркнул Филиппо.

Политик также призвал прекратить кровопролитие и перейти к переговорам. В июне президент Владимир Путин предложил конкретные шаги по мирному урегулированию: Москва готова была прекратить огонь и начать переговоры при условии вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киеву предложили отказаться от НАТО, принять нейтральный и безъядерный статус. Президент России также указал на необходимость снятия санкций против страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Gauthier Bouchet (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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