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Военкор RT Яремчук: Пулемётчик ВСУ признал расстрел 3 пленных ВС РФ под Курском
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Украинский боевик рассказал о расстреле пленных ВС РФ и нападении на поезд в Курской области

Военкор RT Яремчук: Пулемётчик ВСУ признал расстрел 3 пленных ВС РФ под Курском

Командование ВСУ приказало расстрелять поезд с пассажирами при атаке на Курскую область. Целью этой акции было вынудить Кремль объявить войну Украине. Об этом на допросе рассказал пулемётчик 82 ОДШб ВСУ, он признался военкору RT Яремчуку в убийстве троих военнопленных ВС РФ.

"Прибыли в посадку, и командир сказал: "Занимаем здесь позицию, проедет поезд — расстрелять. Чтобы Россия объявила войну Украине. Пленных расстреливать я отказался, но мне сказали: либо я, либо они. Расстрелял", — признался он на видеозаписи.

Тем временем боевики ВСУ обвинили бойцов ВС РФ в расстреле пленных. При сдаче в плен после битвы под Торецком один из солдат ВСУ выхватил автомат и атаковал российских бойцов, чем приговорил себя и сослуживцев. Каналы ВСУ лгут о том, что трое боевиков "вышли с поднятыми руками из подвала, и их расстреляли в спину". Этот случай в очередной раз доказывает, что постоянный контроль над пленными позволяет минимизировать риски.

Фото: commons.wikimedia.org/Міністерство оборони України (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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