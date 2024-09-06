Пленный ВСУ признался в расстреле троих россиян и приказе атаковать пассажирский поезд

Взятый в плен в Курской области десантник из 82 ОДШб ВСУ признался в расстреле троих военнопленных ВС РФ, пишет RT.
"Привели троих пленных, мне сказали: "Расстреливай". Я отказался. Мне ответили: "Выбирай, либо они, либо ты". Я расстрелял", — рассказал пулемётчик.
Ранее он также сообщил о приказе командования атаковать пассажирский поезд, проходящий через Курскую область. Целью приказа была провокация Москвы на объявление войны против Украины.
"Мы заняли позицию в лесопосадке, командир приказал: "Поедет поезд — расстрелять", — признался пленный.
Он отметил, что до этого не осознавал, что участвует в боях на российской территории. Военкор RT Александр Яремчук напомнил, что через Курскую область ежедневно следуют поезда по маршрутам из Москвы в Анапу, Адлер, Симферополь, Новороссийск, а также рейсом Санкт-Петербург — Кисловодск. Потенциальной угрозе могли подвергаться поезда с туристами и детьми. Ранее пленный ВСУ раскрыл, что командир отдал приказ убивать мирных жителей Курской области.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента
Американская разведка заявила, что внешние силы не вмешиваются в выборы президента США, однако стремятся "повлиять" на их исход и ослабить Штаты. Об этом сообщил представитель сообщества на брифинге.
Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России
Минюст США признал усилия первого замруководителя АП России Сергея Кириенко в вопросах патриотического воспитания молодёжи России. Доклад ссылается на расследование ФБР. В документе сказано, что ранее Кириенко рассматривался как сторонник идей Запада, однако в последние годы его риторика склонилась в сторону национальных ценностей, с акцентом на воспитание нового поколения в интересах РФ.
Ида Галич заступилась за ребёнка квадробера после нападок певицы Мия Бойки
Блогер Ида Галич объяснила, что думает по поводу певицы Миа Бойки, которая со сцены отчитала ребёнка, представителя субкультуры квадроберов.
Дмитрий Песков заявил о росте престижности науки среди молодых специалистов
Научная сфера в России набирает всё большую популярность и становится ученым в нашей стране становится не только престижно, но и финансово выгодно, заявил Дмитрий Песков в ходе заседания оргкомитета премии "За верность науке"