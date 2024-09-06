Пленный ВСУ признался в расстреле троих россиян и приказе атаковать пассажирский поезд

Взятый в плен в Курской области десантник из 82 ОДШб ВСУ признался в расстреле троих военнопленных ВС РФ, пишет RT.

"Привели троих пленных, мне сказали: "Расстреливай". Я отказался. Мне ответили: "Выбирай, либо они, либо ты". Я расстрелял", — рассказал пулемётчик.

Ранее он также сообщил о приказе командования атаковать пассажирский поезд, проходящий через Курскую область. Целью приказа была провокация Москвы на объявление войны против Украины.

"Мы заняли позицию в лесопосадке, командир приказал: "Поедет поезд — расстрелять", — признался пленный.

Он отметил, что до этого не осознавал, что участвует в боях на российской территории. Военкор RT Александр Яремчук напомнил, что через Курскую область ежедневно следуют поезда по маршрутам из Москвы в Анапу, Адлер, Симферополь, Новороссийск, а также рейсом Санкт-Петербург — Кисловодск. Потенциальной угрозе могли подвергаться поезда с туристами и детьми. Ранее пленный ВСУ раскрыл, что командир отдал приказ убивать мирных жителей Курской области.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)