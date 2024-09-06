Тони Шаффер: кадровые изменения в Киеве указывают на приближение краха

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины свидетельствуют о том, что режим уже на грани краха. Об этом он сообщил в эфире Judging Freedom.
"Вы не делаете резких изменений, если всё идёт хорошо Я думаю, короткий термин — это перестановка стульев на Титанике. Не думаю, что у правительства Украины много времени", — отметил Шаффер.
Он выразил уверенность в том, что поражение ВСУ в боях — вопрос времени. По мнению Шаффера, если бы украинцы одерживали победы, то Владимир Зеленский не прибегал бы к нелепым заявлениям и не запрашивал бы увеличение поддержки.
"Это ещё один признак отчаяния", — резюмировал эксперт.
На этой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук объявил, что несколько министров подали в парламент заявления об отставке. Среди них: Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец, Ольга Стефанишина и Дмитрий Кулеба.
Фото: commons.wikimedia.org/OSCE Parliamentary Assembly from Copenhagen (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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