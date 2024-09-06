Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Киев обратился к жителям в районе Часов Яра на территории Донецкой Республики с призывом эвакуироваться в связи со скорым наступлением ВС РФ. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.

"На Украине призывают жителей населённых пунктов вокруг Часов Яра и Константиновки, начать эвакуацию", — сообщил Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что этот шаг демонстрирует признание киевскими властями того факта, что ВСУ могут вскоре утратить контроль над центральной частью Часов Яра. Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал стремления Владимира Зеленского заставить Москву принять его "план победы", заявив, что лидер оторван от реалий и должен осознать, что Кремль не согласится на его условия.

Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)