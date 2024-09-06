Стало известно, что 2 сентября ударом ОТРК "Искандер-М" по гостинице в Запорожье были уничтожены до 50 боевиков ВСУ, среди которых 19 наёмников из Великобритании. Об этом рассказал высокопоставленный военный источник. Удар был нанесён по пункту дислокации иностранных наёмников. Помимо погибших, около 20 боевиков ранены.

Прошедшая неделя стала для ВСУ не забываемой. Так, 28 августа ракетным ударом "Искандера-М" по сухогрузу в районе пункта Бурлачья Балка были уничтожены 20 иностранных наёмников, 12 БПЛА-катеров и часть боезапаса, 38 БЭК повреждены. А 3 сентября групповой ракетный удар "Искандером-М" пришёлся по объединённому учебно-тренировочному центру связи ВСУ в Полтаве, где погибли и ранены 500 инструкторов и солдат ВСУ.

Также 4 сентября ударом "Искандера-М" уничтожен цех завода по производству боеприпасов в Новомосковске. В тот же день по итогу комбинированного ракетного удара по пункту дислокации наёмников в Кривом Роге противник потерял от 250 боевиков. Среди них 70 французских и румынских специалистов по ПВО и БПЛА. В результате удара "Искандера-М" по пункту дислокации иностранных наёмников в Константиновке скончались 50 французских боевиков.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)



