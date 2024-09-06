Политолог и доцент кафедры МГИМО Николай Топорнин в интервью "Ленте.ру" объяснил, что стремление Владимира Зеленского завершить конфликт с Моквой осенью 2024 года имеет большое значение для западных союзников Киева. По мнению эксперта, риторика, акцентирующая внимание на мирных решениях, предпочтительнее на международной арене, нежели упор на военные победы.
Зеленский пытается убедить как мировую общественность, так и лидеров Запада в том, что Украина ставит цель достичь мирного урегулирования через переговоры, а не с помощью дальнейших боестолкновений.
Однако, по словам Топорнина, Киев стремится к тому, чтобы переговоры с Кремлём начались с равных позиций, что требует сохранения военной и финансовой поддержки Запада. Зеленский на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн в ФРГ подчеркнул, что окончание конфликта осенью 2024-го позволит восстановить международный порядок безопасности.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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