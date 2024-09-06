Третьего сентября в результате удара по учебному центру в Полтаве пострадали 500 военных, в том числе иностранные наёмники из Франции, Варшавы, ФРГ и Швеции, обучавшие украинских солдат.
Как сообщил высокопоставленный военный источник, среди пострадавших оказались специалисты связи, операторы РЭБ, радиоэлектронной разведки и беспилотных аппаратов (БПЛА).
Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. По словам Владимира Рогова, удар был нанесён по Полтавскому институту связи, где готовили специалистов по РЛС и РЭБ. Потери украинской стороны исчисляются сотнями, удар пришёлся по построению, в котором участвовали более 500 военнослужащих.
Под удар также попали до 50 боевиков ВСУ, 19 наёмников из Британии уничтожены ударом по гостинице в Запорожье. И более 250 боевиков, из которых 70 французских и румынских специалистов ПВО, потерял противник при ударе 4 сентября по Кривому Рогу.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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