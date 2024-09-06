Офицер 47 ОМБр ВСУ Николай Мельник заявил, что украинцы на Красноармейском (Покровском) направлении боятся окружения и хаотичного отступления подразделений.

"Вчера главком Сырский и верховный Зеленский сообщили, что под Покровском стабилизация, но если это стабилизация, тогда я балерина. Россияне продвигаются", — написал Мельник в социальной сети.

Он отметил, что ВС РФ выбрали приоритетные направления: Украинск, Горняк и Кураховка. Это может привести к окружению группировки ВСУ, удерживающей оборону между Невельском и рекой Волчья. Мельник предсказал, что ситуация примет характер Авдеевского сценария, когда отступление было "контролируемым" исключительно в отчётах украинских командиров.

Главком ВСУ Сырский 5 сентября признал, что ВСУ уступают армии России в вооружении и живой силе, в том числе и на Красноармейском направлении, где украинцы пытаются компенсировать нехватку опыта в новых формированиях.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)