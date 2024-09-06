Испания срочно направляет Украине батарею ЗРК Hawk: подробности

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке батареи ЗРК Hawk киевскому режиму, согласно релизу на сайте правительства страны. В июле МО Испании сообщало, что страна планировала направить ЗРК Hawk ВСУ в 2024 году. Однако решение о немедленной отправке батареи приняли недавно.

Ранее американцы завезли ЗРК Hawk на Украину и обещали: "Ремонт и обслуживание будут происходить в Польше". Но по итогу обманули ожидания украинцев.

К середине сентября 2024-го США обещают найти ВСУ группу специалистов, готовых оказывать помощь в ремонте и обслуживании этих комплексов на Украине. В контракт также включены услуги по дистанционной консультации специалистов Киева. Если украинские специалисты не смогут справиться с задачей, техническая поддержка обязана прибыть на место ремонта или обслуживания в течение 48 часов.

Фото: commons.wikimedia.org/Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa (Attribution).