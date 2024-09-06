Российский спецназ угнал американский бронетранспортёр MRAP у ВСУ: детали операции

Отряд спецназначения "Вега" угнал у ВСУ бронетранспортёр США MRAP, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его данным, БТР был "эвакуирован" на Авдеевском участке в зоне спецоперации. Коц уточнил, что бронетранспортёр MRAP пытался уйти от FPV-дрона, но при повороте перевернулся на бок. Экипаж противника покинул машину.
"Команда "Вах!" спецотряда "Вега" пожалела "американца", подскочила во тьме к технике, поставила БТР на колёса и прицепила к тягачу. Аппарат починят, он работоспособен", — написал Коц.
Он также напомнил, что это не первый военный трофей, добытый "Вегой". Ранее бойцам удалось захватить у ВСУ MaxxPro и "Козак". Ранее сообщалось, что морпехам 810 бригады ЧФ России удалось подбить и захватить БТР MaxxPro в Курской области. Боевая техника принадлежала 41 бригаде ВСУ.
Боец спецназа ВС РФ "Спас" отметил, что американская бронетехника крепкая, и для её поражения нужна особая тактика. Он сам подбил в зоне СВО американский бронетранспортёр MaxxPro, ударив дроном прямо в двигатель.
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