Солдат ВСУ приговорил к смерти двоих сослуживцев при попытке захвата оружия

ВС России продолжают наступление на Торецком участке, в северо-западной части города-крепости продолжаются ожесточённые бои. Многие боевики ВСУ попадают в плен, однако не все из них готовы принять поражение с честью.
На YouTube "Известий" сообщается, что один из пленных украинцев попытался вырвать автомат у сопровождавшего его российского солдата. В момент схватки он упал на землю и прикрылся бойцом ВС РФ от стрелявшего напарника. В результате были ликвидированы не только бунтарь, но и двое его сослуживцев.
Ранее российским войскам удалось взять под контроль территорию подстанции под Торецком. Столкновения также продолжаются у исправительной колонии, где ВСУ соорудили укрепрайон.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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