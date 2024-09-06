Солдат ВСУ приговорил к смерти двоих сослуживцев при попытке захвата оружия

ВС России продолжают наступление на Торецком участке, в северо-западной части города-крепости продолжаются ожесточённые бои. Многие боевики ВСУ попадают в плен, однако не все из них готовы принять поражение с честью.

На YouTube "Известий" сообщается, что один из пленных украинцев попытался вырвать автомат у сопровождавшего его российского солдата. В момент схватки он упал на землю и прикрылся бойцом ВС РФ от стрелявшего напарника. В результате были ликвидированы не только бунтарь, но и двое его сослуживцев.

Ранее российским войскам удалось взять под контроль территорию подстанции под Торецком. Столкновения также продолжаются у исправительной колонии, где ВСУ соорудили укрепрайон.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)