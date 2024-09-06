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Офицер ВСУ Мельник раскритиковал Зеленского: если ЛБС стабилизирована, то я – балерина
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Офицер ВСУ перечит Зеленскому: фронт на Красноармейском направлении нестабилен

Офицер ВСУ Мельник раскритиковал Зеленского: если ЛБС стабилизирована, то я – балерина

Офицер ВС Украины Николай Мельник опроверг утверждения Владимира Зеленского о стабилизации на Красноармейском направлении. В заявлении в соцсети Мельник написал: "Вчера Верховный сообщил, что на Покровском участке стабилизация. Если это так, то я балерина".

Мельник отметил, что ситуация для ВСУ на территории ДНР в Невельском и у реки Волчья остаётся крайне сложной. Недавно Зеленский заявил телекомпании NBC, что ВСУ удалось стабилизировать обстановку на ряде сложных направлений.

Так, 6 сентября на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн в ФРГ он подчеркнул необходимость завершить конфликт с Россией уже этой осенью. В ходе встречи шеф Пентагона сообщил, что Джо Байден намерен объявить о выделении пакета помощи ВСУ в размере $250 миллионов до конца текущего дня.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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