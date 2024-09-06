Глава МИД Венгрии Сийярто против ударов западным оружием по территории России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против применения оружия Запада для ударов ВСУ по российской территории, назвав эту идею опасной эскалацией. Об этом сообщил спикер Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
"Сийярто осудил идею применения вооружений Запада для ударов вглубь территории РФ, назвав это опасной эскалацией", — написал Ковач.
Он также отметил, что Венгрия предпочитает дипломатическое разрешение конфликта и остаётся единственной страной в Европе и НАТО, которая не поставляла и н намерена поставлять оружие Киеву.
Недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал к отмене ограничений на атаки ВСУ вглубь России, но министры обороны ЕС не достигли консенсуса по этому вопросу. Боррель считает, что снятие запрета — это просто помощь Киеву, но другие государства опасаются, что это приведёт к началу войны с Москвой.
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